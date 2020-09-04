هارب من أحكام بالمؤبد.. مقتل "خط الصعيد" في تبادل لإطلاق النار مع الأمن المصري

تمكنت القوات الأمنية في مصر، الجمعة، من التخلص من أحد أخطر ”المجرمين“ الناشطين في جنوب البلاد، كان يطلق على نفسه ”خط الصعيد“، وهو هارب من أحكام بالسجن تصل مدتها إلى نحو 300 سنة.

ووفقا للسلطات المصرية فإن المحكوم قد قضى خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية في مصر، تفيد بمرور ”ي. ك“، (52 عاما) في إحدى المناطق، وحال مشاهدة المتهم القوات الأمنية بادر بإطلاق الأعيرة النارية، فرد عناصر الأمن المصري على مصدر إطلاق النار، ليلقى المتهم الهارب حتفه بطلق ناري في صدره.

وعثر بجوار جثة القتيل على ”بندقية آلية“، و98 طلقة، وكانت بحوزته كمية كبيرة من الحشيش والأفيون، وفقا للسلطات المصرية.

والمتهم الهارب عاطل عن العمل، ومسجل تحت رقم 30 فئة (أ) تجارة سلاح، ومقيم بقرية القرامطة بمحافظة سوهاج، وهو مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية، بينها ثلاثة أحكام بالمؤبد، بالإضافة إلى أحكام في قضايا جنائية متنوعة تشمل السرقة بالإكراه وتجارة السلاح.

ونقلت الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لبدء النيابة التحقيقات في الواقعة.