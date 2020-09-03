الأردن.. إحالة ملف الطفلة سيرين إلى الادعاء العام

أعلن مدير عام مستشفيات البشير في الأردن الدكتور محمود زريقات عن إحالة ملف وفاة الطفلة ”سيرين“ إلى المدعي العام، اليوم الخميس، وذلك لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال زريقات لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“، إن إحالة الملف إلى الادعاء العام جاء بتوصية من اللجنة المشكلة للتحقيق بوفاة الطفلة منذ مراجعتها لأقسام الطوارئ، وإدخالها العملية الجراحية وإلى حين وفاتها.

وسبق أن قال الدكتور ”زريقات“ في مداخلة عبر برنامج إذاعي أنه ”قام بتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة الطفلة، بعد ورود شكوى من ذويها“، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في حال وجود إهمال أو تقصير.

وأثارت وفاة الطفلة سيرين، التي لا تتجاوز 7 سنوات من عمرها، غضب الشارع الأردني، بعد وفاتها أثناء مراجعة قسم الطوارئ بمستشفى البشير، لإجراء عملية إزالة الزائدة الدودية، إلا أن المستشفى لم يجرِ لها العملية بحجة عدم توفر أسرة.

وأكد ناشطون أن ذوي الطفلة ”سيرين“ حاولوا مرارا إدخالها لمستشفى البشير على مدى 3 أيام لكن دون جدوى، حيث كان المسؤولون بالمستشفى يرفضون لعدم توفر أسرة كافية، ما تسبب بانفجار الزائدة الدودية في أحشاء الطفلة ووفاتها يوم 26 من الشهر الماضي.