بلاغ جديد ضد "الطبيب المتحرش" باسم سمير.. والنيابة تتسلم مقاطع مصورة

أعلن الفنان المصري عباس أبو الحسن، عن تقدم المحامي حسين أبو العنين، ببلاغ جديد للمستشار العام الأول لنيابات شمال الجيزة، تتعلق بضحية جديدة للطبيب باسم سمير المشهور إعلاميا بـ”الطبيب المتحرش بالرجال“.

وكتب أبو الحسن عبر حسابه الرسمي في فيس بوك: ”تقدم اليوم الأستاذ حسين أبو العنين المحامي، ببلاغ جديد لسعادة المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة من ضحية جديدة، من ضحايا المتحرش الدكتور باسم سمير، ومرفق به مقاطع فيديو وصور لوقائع تحرش وهتك عرض مصورة داخل عيادته بالدقي وجارٍ إرفاقها بالبلاغ الأصلي الذي تحقق فيه النيابة العامة“.



وسبق أن قال أبو الحسن، إنه والفنان المصري تميم يونس، تقدما ببلاغات رسمية للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد باسم سمير طبيب الأسنان المتحرش.

وكتب أبو الحسن على حسابه الشخصي في ”فيس بوك“: ”تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة وسيادة معالي المستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسين أبو العنين، وكيلا عن عباس أبو الحسن عباس محمد، وتميم حافظ أحمد يونس، وآخرين ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي وشهرته باسم سمير، طبيب أسنان وذلك عن وقائع التحرش الجنسي وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية“.

يذكر أن النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق بالتحقيق في بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال، وتلقت النيابة العامة الثلاثاء الماضي، عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة، يشكون طبيبا قام بالتحرش بهم، وتحريضهم على ممارسة الفجور معه.