بسبب تقاريره عن الفساد.. إيران تسجن صحفيًا بارزًا وتمنعه من مزاولة مهنته‎

قضت محكمة الثورة في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأربعاء، بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ضد الصحفي البارز المتخصص بالشؤون الاقتصادية ”محمد مساعد“، ومنعه من ممارسة الصحافة لمدة سنتين، بسبب تقارير نشرها عن الفساد المالي والإداري في إيران.

وذكر موقع ”سحام نيوز“ الإصلاحي، أن“قاضي الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران، حكم، الجمعة، بالسجن 4 سنوات و 9 أشهر (4 سنوات قابلة للتطبيق) ضد الصحفي البارز محمد مساعد، كما جرى إصدار قرار بمنعه من مزاولة الصحافة لمدة سنتين، ومصادرة أجهزة اتصاله“.

وكتب الصحفي محمد مساعد عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن الحكم الصادر ضده جاء بتهمة ”التشوية وصنع أزمة، واستفزاز الناس وتحريضهم“.

واعتُقل محمد مساعد مرتين خلال العام الماضي، بسبب تقاريره عن الفساد الاقتصادي واحتجاجات، تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات و 9 أشهر في محكمة الثورة الإسلامية نتيجة تلك التقارير.

وفي 23 من تشرين الثاني/نوفمبر، اعتقل جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني، الصحفي محمد مساعد، وبعد أن أمضى أسبوعين في السجن، أُطلق سراحه لمحاكمته.

وفي غضون ذلك، اختارته لجنة حماية الصحفيين (CPJ) كأحد الفائزين الأربعة بجائزة حرية الصحافة لهذا العام في أواخر تموز/يوليو الماضي.

وسبق للصحفي محمد مساعد أن فاز بجائزة الصحفيين الاقتصاديين الإيرانيين المرموقة، المعروفة باسم جائزة ”أمين الضرب“، وكذلك جائزة دويتشة فيله لحرية التعبير في ألمانيا.

ومحمد مساعد هو من أهالي محافظة جيلان شمال إيران، وكان يعمل في صحيفة ”شرق“ الإصلاحية، وكتب العديد من التقارير الاستقصائية حول قضايا الفساد والاحتجاجات العمالية.

وفائز بالجائزة الإيرانية ”أمين الضرب“ قبل عامين، لما قدمه من مواد تنويرية وتحقيقية حول قضايا الفساد في إيران، وتقريره الشهير والمفصل عن قضية مصنع ”هبكو“ في مدينة آراك وسط البلاد، حيث لا يزال عمال هذا المصنع يحتجون على السلطات بسبب تأخر رواتبهم نتيجة عمليات الفساد.