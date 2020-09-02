مصر .. تطورات جديدة في قضية تحرش طبيب الأسنان باسم سمير بالرجال

أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، ملف الواقعة الخاصة باتهام طبيب أسنان مصري شهير بالتحرش بالرجال، إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف بيان صادر عن النيابة العامة المصرية أن أمر هذه الإحالة يأتي عقب ورود بلاغ من وكيل قانوني لثلاثة أشخاص يتهمون فيه طبيبا سابقا بالتحرش بهم.

وأورد البيان أن مكتب النائب العام تلقى عريضة بلاغ إلكترونية تضمنت بجانب اتهام الطبيب بالتحرش، التحريض على ممارسة الفجور معه؛ ما جعل النائب العام يتخذ قرارا بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.

حيث تلقت «النيابة العامة» اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام ٢٠٢٠ عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا… Posted by ‎Egyptian Public Prosecution النيابة العامة المصرية‎ on Tuesday, September 1, 2020

وتعليقا على استجابة النائب العام للتحقيق في الواقعة علق الفنان المصري عباس أبو الحسن الذي أعلن عن تقديم البلاغ قائلا في منشور له عبر فيسبوك ”حفظ الله النائب العام سيادة معالي المستشار الجليل حمادة الصاوي في استجابة معاليه السريعة وغير المسبوقة بالأمر الصادر من سيادته بالتحقيق الفوري فيما قدمناه من بلاغ رسمي ضد المشكو في حقه معتاد التحرش لعقود طويلة طبيب الأسنان باسم سمير.. وفق الله سيادتك وسدد خطاك في إظهار الحقيقة ونصرة الحق وتحقيق العدالة فيما هو خير وحماية للمجتمع“.

وكان الفنان المصري عباس أبو الحسن شارك منشورا مع متابعيه عبر ”فيسبوك“ أنه والفنان تميم يونس، تقدما ببلاغ رسمي للنائب العام ضد طبيب الأسنان، باسم سمير، في وقائع تحرش.

وكتب أبو الحسن، ”تم اليوم التقدم ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة والمستشار النائب العام عن طريق المحامي الأستاذ حسن أبو العنين، وكيلا عن عباس أبو الحسن عباس محمد، وتميم حافظ أحمد يونس، وآخرين“.

وأضاف أنه تم التقدم بها البلاغ ”ضد المتحرش الجنسي المتسلسل الدكتور باسم سمير ناشد فهمي وشهرته باسم سمير، طبيب أسنان، وذلك عن وقائع التحرش الجنسي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضده“.

يأتي هذا بعد ظهور واقعة في مواقع التواصل الاجتماعي، كانت الأولى من الفنان تميم يونس، الذي كشف عن تعرضه للتحرش الجنسي على يد طبيب أسنان عندما كان عمره 22 عاما، قائلا إن الواقعة حدثت أثناء فترة خطوبته، إذ ذهب للطبيب بتوصية من أهل خطيبته.

وأضاف يونس، في فيديو عبر حسابه على ”إنستغرام“، أن“الطبيب كان رجلا كبيرا ومتزوجا ولديه أبناء، كما ذكر اسمه ثنائيًا، مشيرا إلى أن خطيبته تواصلت مع الطبيب وقرر فتح عيادته خصيصا لعلاجه“.

وتابع أنه ذهب للطبيب برفقة خطيبته، وكانت تنتظر بالخارج عندما وجه له الطبيب أسئلة ”جنسية“، كما طلب منه أن يعطيه حقنة في العضل ”وشد بنطاله وأمسك عضوه الذكري“، على حد قوله.