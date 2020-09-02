وفاة الطفلة سيرين تثير غضب الشارع الأردني وسط مطالبات بمعاقبة المسؤولين

أثارت وفاة طفلة بالربيع السادس من العمر، غضب الشارع الأردني، حيث توفت بعد مراجعتها أحد المستشفيات بالعاصمة عمان، لإجراء عملية إزالة الزائدة الدودية، إلا أن المستشفى لم يجر لها العملية بحجة عدم توفر أسرة.

وأكد ناشطون أن ذوي الطفلة ”سيرين“ حاولوا مرارا إدخالها لمستشفى البشير على مدى 3 أيام لكن دون جدوى، حيث كان المسؤولون بالمستشفى يرفضون لعدم توفر أسرة كافية، ما تسبب بانفجار الزائدة الدودية في احشاء الطفلة ووفاتها يوم 26 من الشهر الماضي.

وتثير الحادثة، ملف الإهمال الطبي في المملكة، وطريقة التعامل المادي مع الحالات الإنسانية والطارئة والتي تتطلب تدخلا جراحيا عاجلا.

وقال حساب باسم أحمد الزعبي معلقا على صورة للطفلة سيرين، ”هذه الطفلة إسمها سيرين

دخلت لمستشفى البشير ﻹجراء عملية الزايدة و لكن تم تأجيل العملية بسبب عدم وجود سرير

و في اليوم التالي إنفجرت الزايدة و ماتت سيرين.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة“.

هذه الطفلة إسمها سيرين دخلت لمستشفى البشير ﻹجراء عملية الزايدة و لكن تم تأجيل العملية بسبب عدم وجود سرير

و في اليوم التالي إنفجرت الزايدة و ماتت سيرين الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة pic.twitter.com/jo8Z2g5Vc9 — احمد الزعبي (@AhmadAl12429785) September 1, 2020

بينما قال حساب باسم أبو بكر المعاني، بأن والد الطفلة نفى صحة ادعاء المستشفى بعدم توفر أسرة ، حيث أكد بأنه كان هناك 3 أسرة شاغرة.

والد الطفلة صرح بأن هناك ٣ أسرة كانت في المستشفى حسبي الله ونعم الوكيل

ياريت الجميع يعمل شير#سيرين_ضحية_البشير — أبو بگر ألمعاني #مع_المعلم (@gameelmaan1922) August 31, 2020

وقال حساب باسم قصي ”نصف الشعب الأردني لا يملكون تأمينا صحّيا مع العلم يحملون الرقم الوطني لماذا ؟

وحتى لو يوجد لهم تأمين صحّي لا يوجد لهم سرير بداخل المشفى.. من المقصر الذي تسبب بوفاة الطفلة البريئة #سيرين ومن نلوم بهذا الوطن الكبير، الذي لا يحتضن أبناء وطنه ؟

نصف الشعب الأردني لا يملكون تأمين صحّي مع العلم يحملون رقم الوطني لماذا ؟

وحتى لو يوجد لهم تأمين صحّي لا يوجد لهم سرير بداخل المشفى من المقصر الذي تسبب بوفاة الطفلة البريئة #سيرين ومن نلوم بهذا الوطن الكبير، الذي لا يحتضن أبناء وطنه ؟@DrSaadJaber #الأردن pic.twitter.com/3gKyTqwxhr — 🇦🇪🇯🇴Qusaí (@qusai_95) September 1, 2020

وحمل كثير من الناشطين إدارة المستشفى مسؤولية وفاة الطفلة سيرين.

إدارة البشير مقصرين والمتسببين بوفاة الطفلة سيرين — Harry النعالوه (@harryjordan50) September 1, 2020

من جانبها أعلنت إدارة مستشفى البشير، الثلاثاء، فتح تحقيق بالحادثة لمعاقبة المقصرين وتويل نتائج التحقيق للقضاء.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمود زريقات، إنه تم تشكيل لجنة مختصة للتحقيق والتحقق في الإجراءات التي اتخذت للطفلة المتوفاة في المستشفى بتاريخ 26 آب الماضي.