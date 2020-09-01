الكويت .. إحالة قضية "رشوة بيت الزكاة" إلى محكمة الجنايات

أحالت النيابة العامة في الكويت، قضية ”رشوة بيت الزكاة“ المتضمنة اتهام مسؤول ببيت الزكاة بتلقي رشوة من أصحاب شركات بقيمة نصف مليون دينار (أكثر من 1.6 مليون دولار)، إلى محكمة الجنايات.

وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد قررت النيابة إحالة المسؤول وصاحبي شركتين إلى الجنايات بعد اتهام المسؤول بترسية مناقصتين على الشركتين مقابل تلقي رشوة منهما.

وقالت الصحيفة المحلية نقلا عن مصادرها، ”إن المناقصات المعنية تخص توزيع وجبات وملابس على المحتاجين، وقد تمت إحالة المتهمين بعد التحقيق معهم وسجنهم لمدة 21 يوما“.

وأكدت الصحيفة ثبوت الاتهامات بحق المتهمين الثلاثة وعدم التزامهم بالقوانين في عملهم.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية في وقت سابق من الشهر الجاري إلى القضية، والتي تبعها بيان من بيت الزكاة أوضح فيه ”أن المسؤول المتهم كان يعمل مراقبا وقد تمت إحالته مطلع عام 2019 إلى التحقيق في بيت الزكاة بعد إيقافه عن العمل، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة منتصف العام نفسه“.

وتشهد الكويت منذ أشهر بضع حالات من الاستنفار عقب الكشف عن بضع قضايا فساد وغسيل أموال دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها مسؤولون وأشخاص من الأسرة الحاكمة.