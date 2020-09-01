مصر..عرض "سيدة المحكمة" على الجهات الطبية

أعلنت المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في مصر، أن السيدة التي ظهرت في فيديو التعدي على ضابط شرطة أثناء تأدية عمله لا تمارس العمل القضائي بسبب ظروف نفسية معينة، لافتا إلى أنه يتم فحص الفيديو استعدادا لعرض السيدة على جهة طبية لمعرفة إمكانية استمرارها في عملها الحالي بالنيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير في تصريحات تليفزيونية إن النيابة الإدارية في مصر رصدت الفيديو الذي جرى تداوله وثبت أن السيدة التي ظهرت في الفيديو تعمل في النيابة الإدارية، وتم التنسيق مع النيابة العامة بخصوص التحقيقات، موضحا أن القضية لم تنته بعد حيث يعمل كافة المتواجدين بالنيابة الإدارية بكل الاحترام لكافة هيئات ووزارات الدولة.

وحصلت السيدة التي ظهرت في فيديو الاعتداء على ضابط شرطة داخل محكمة مصرية على إخلاء سبيل بكفالة 2000 جنيه وأعلنت النيابة الإدارية في مصر أنها أرسلت مندوبين عنها لدفع الكفالة لمعارضة السيدة التي ادعت عملها لدى الأمم المتحدة دفع المبلغ.

وأوضحت النيابة الإدارية في مصر في بيان لها أن الفيديو المتداول من قيام إحدى السيدات بالتعدي على أحد ضباط الشرطة بمقر محكمة مصر الجديدة قيد التحقيق لمعرفة حقيقة عمل السيدة بالنيابة الإدارية من عدمه ، لذا كلف المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإجراء التحقيق في تلك الواقعة، والعرض على رئيس الهيئة، في ضوء ما ينتهي إليه التحقيق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الشجار بين سيدة وضابط شرطة داخل محكمة مصرية بالقاهرة بشكل واسع، منتقدين تصرف السيدة التي اعتدت على الضابط أثناء تأدية عمله مدعية عملها كمستشار لدى هيئة الأمم المتحدة.