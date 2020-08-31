مصر.. الأمم المتحدة تعلق على واقعة "سيدة المحكمة"

أصدرت ممثلية الأمم المتحدة في مصر بيانًا توضيحيًا بشأن الفيديو المتداول لسيدة تدعي انتماءها للأمم المتحدة، أثناء اعتدائها على ضابط شرطة.

وأكدت الأمم المتحدة، في بيان لها، ”التزام موظفيها الكامل بالقوانين المصرية، واحترامهم لجميع أجهزة الدولة وكافة العاملين والعاملات فيها أثناء تأدية عملهم“.

وشددت على أنها ترفض أي تجاوز يتم باسمها، مؤكدة أنه وبموجب ميثاقها لا توجد امتيازات أو حصانات تعفي موظفي الأمم المتحدة من مراعاة القوانين وأنظمة الدولة التي يوجدون فيها.

وأهابت بالجميع ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار كورونا، بحسب تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بما فيها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

وأصدرت النيابة العامة في مصر بيانا، قالت فيه إنه تم رصد تداول واسع لمقطع مُصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تعتدي على ضابط شرطة، في أحد مقارِّ المحاكم أثناء تأدية عمله.

ونوهت بأنه ”تم اتخاذ إجراءات التحقيق، حيث سُئِل الضابط المتعدى عليه بتحقيقات النيابة العامة فشهد أنه أبصر المتهمة تُصوِّر بهاتفها الجوال بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأدية عملهم، وخلال تنبيهه عليها بعدم السماح بذلك، وأنه يُشكل جريمةً يُعاقب عليها، تعدت عليه على النحو الذي ثبت بالمقطع المتداول، فتحفَّظَ عليها“.

وأكدت أن ”السيدة عضوة بهيئة النيابة الإدارية، حيث استجوبتها النيابة العامة بعد أن ألقت القبض عليها لتوفر حالة من حالات التلبس في حقها، وواجهتها بالاتهامات المسندة إليها من التعدي على أحد رجال الضبط بالقوة، والعنف أثناء تأدية وظيفته وإهانته بالقول“.

وذكرت النيابة العامة أن ”السيدة أنكرت ما نُسِب إليها، وأقرت أنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ، فالتقت الضابطَ وادعت أنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها“.

وبحسب البيان: ”ارتأت النيابة العامة بعد استجواب المتهمة إخلاءَ سبيلها إذا سددت ضمانًا ماليًّا قدره ألفا جنيه (126 دولارا)، وذلك بعدما علمت من جهة عملها أن المتهمة تعاني من ظروف صحية نفسية، وأنه جارٍ استئناف التحقيقات في التعدي“.