عراقي يبتز فتاة بـ"صور خاصة" للحصول على مبالغ مالية كبيرة

هدد رجل عراقي فتاة بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإجبارها على إعطائه مبالغ مالية كبيرة، مقابل امتناعه عن ذلك.

وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن الشرطة في محافظة نينوى اعتقلت ”م ص م ا“ بتهمة ارتكابه جريمة ابتزاز إلكترونية بحق الفتاة، من خلال تهديدها بنشر صورها الخاصة مقابل الحصول على المال.

وأضافت الوزارة في البيان، وفقاً لموقع ”ناس نيوز“ العراقي، أن مديرية مكافحة الإجرام في شرطة نينوى، تلقت بلاغاً من الفتاة بوقوعها ضحية للابتزاز الإلكتروني.

وعلى إثر ذلك، بدأت الشرطة بمتابعة المتهم، حيث تمكنت من ضبطه واعتقاله في منطقة حي الرفاق في الجانب الأيسر في مدينة الموصل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.