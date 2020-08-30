سجناء بريطانيون يبتلعون هواتف نقالة متناهية الصغر (صور)

نفذت مجموعة من السجناء البريطانيين حيلة غريبة للغاية، بابتلاع هواتف نقالة متناهية الصغر لإخفائها عن الحراس.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، اضطر السجناء لابتلاع الهواتف الصغيرة لمواصلة أعمالهم، والقدرة على طلب المخدرات، ولكنهم في الوقت نفسه، يعرضون حياتهم للخطر بسبب ابتلاع تلك الهواتف.

وأفادت التقارير، بأن الهاتف الذي يقومون بابتلاعه هو ”Zanaco Fly 2in“، تصل قيمته إلى ألف جنيه إسترليني (1335 دولارا).

كانت صحيفة ”صنداى بيبول“ كشفت عن الحالات الأولى للسجناء الذين قاموا بابتلاع الهواتف، وتم رصدها داخل سجن روتشستر في كينت، بإنجلترا.

وقالت هيئة الرقابة المستقلة على السجون إنها كانت على علم ”بحالتين ابتلع فيهما سجين هاتفا محمولا“.

وأضافت الهيئة ”أن صغر حجم الهواتف هو عامل رئيس في جعلهم يقومون بابتلاعها حتى يتمكنوا من طلب المخدرات، كما يمكنهم أيضا مواصلة إدارة مشاريعهم الإجرامية من داخل السجن“.

وأدى ابتلاع الهاتف إلى حالة طبية طارئة، فقد أجرى الأطباء عملية جراحية لإزالة هاتف محمول من معدة سجين قبل أن يودي بحياته.

وكشف مقال طبي في المجلة الدولية، أن التفريغ الكيميائي والكهربائي لبطاريات الهواتف المتنقلة يمكن أن يتسبب في ضمور الأعضاء الحيوية، كما يمكن أن يؤدي إلى الموت.