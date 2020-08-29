بعد فرارهم من مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 متهمين في قضية "الفيرمونت"

ألقت قوات الأمن اللبنانية، القبض على 3 مصريين، من بين المشتبه بهم في قضية فندق فيرمونت، وذلك على خلفية اغتصابهم فتاة داخل الفندق في القاهرة عام 2014.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان لها اليوم السبت؛ إن ”القبض على المتهمين جاء بناء على كتاب من الإنتربول المصري، بملاحقتهم“.

وجاء في البيان أنه ”بتاريخ 27-8-2020 ورد إلى المديرية كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمن أسماء 7 أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان“.

وتابع البيان، ”هؤلاء الأشخاص متهمون باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدم مؤخرا إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة“.

وحسب المديرية فقد ”أُعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطاعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها“. مضيفة أنه ”تبين لها أن 5 من أصل 7 كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليستقر العدد على 3 مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم: ”أ. ط“ من مواليد عام 1988، و“ع. إ“، من مواليد عام 1990، و“خ. إ“ من مواليد عام 1987″.

وحسب البيان، فقد ”تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف“.

وأوضحت أنه ”ومن خلال المتابعة تم تحديد مكان وجودهم في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة مساء أمس الجمعة بمداهمة المكان، وتمكّنت من القبض عليهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية“.

شعبة المعلومات توقف 3 مصريين بناءً على كتاب من الأنتربول المصري للاشتباه باغتصابهم فتاة في أحد فنادق القاهرة عام… Posted by Lebanese Internal Security Forces on Saturday, August 29, 2020

وكان مصدر أمني في مصر، قد كشف أنه تم ضبط متهم ثان من المتورطين في جريمة فندق فيرمونت، وهذا المتهم هو مقيم حفلات شهير يُدعى ”أ.أ“، وتم القبض عليه خلال تواجده في مدينة الساحل الشمالي.

وكانت النيابة العامة في مصر قد قررت حبس ”أ. ز“، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وهو أول متهم يتم القبض عليه في ذات الواقعة، وجاء القبض عليه قبل محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين.