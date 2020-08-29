الكويت.. إخلاء سبيل النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد المتهمين بقضية "النائب البنغالي"

أخلت النيابة العامة في الكويت، اليوم السبت، سبيل النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد، بعد التحقيق معهم بتهمة تورطهم مع النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، المحتجز في الكويت، منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي؛ بتهمة تجارة الإقامات وغسيل الأموال ودفع رشاوى.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد تم إخلاء سبيل النائبين بعد انتهاء التحقيق بكفالة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار لكل منهما (نحو 33 ألف دولار)، وذلك عقب ورود أسمائهم بتحقيقات قضية النائب البنغالي الشائكة، المتهم بها ضباط وشخصيات بارزة.

النيابة العامة تخلي سبيل النائبين سعدون حماد وصلاح خورشيد بكفالة 10 آلاف لكل منهما بعد أن انتهت من التحقيق معهما في قضية النائب البنغالي pic.twitter.com/1gKbWjfB2Y — الراي (@AlraiMediaGroup) August 29, 2020

وتم التحقيق مع النائبين بعد رفع الحصانة عنهما، بناء على طلب من النيابة العامة وجهته بوقت سابق إلى مجلس الأمة، الذي أقر رفع الحصانة عنهما للتحقيق معهما.

ووفقا لتقارير محلية سابقة، فقد ”أقر النائب البنغالي خلال التحقيقات معه بدفع مبالغ مالية إلى النائبين مقابل تسهيل معاملاته، ومنها 50 ألف دينار أي نحو 163 ألف دولار للنائب سعدون حماد، إضافة إلى مبلغ 370 ألف دينار، أي أكثر من مليون و 200 ألف دولار للنائب صلاح خورشيد“.

وطالبت النيابة العامة، بوقت سابق من الشهر الجاري، البنوك بتزويدها بكل البيانات المتعلقة بحسابات وودائع النائب صلاح خورشيد، عن الفترة بين عامي 2018 و2019، والنائب سعدون حمّاد عن الفترة الممتدة من 2015 وحتى 2019.

وتصدر اسم النائب البنغالي، منذ نحو ثلاثة أشهر، حديث وسائل الإعلام، بعد أن تم حجزه بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

وسبق أن نشرت صحيفة ”القبس“، في شباط/ فبراير الماضي، تقريرا كشف عن تمكن الأجهزة الأمنية الكويتية من الوصول إلى عصابة بنغالية امتهنت التجارة بالبشر، من خلال استغلالهم مناصب يشغلونها في شركات كبرى في البلاد، وأحد أفراد العصابة هو نائب في مجلس النواب.

وأشارت تقارير سابقة، إلى ”أن النائب المتهم بجمع أموال طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص بجلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها من خلال شركته، إضافة إلى علاقاته الواسعة مع مسؤولين حكوميين في الكويت“.