حملة تضامن واسعة تعيد قضية الطفلة اليمنية خديجة إلى الواجهة

أعاد ناشطون يمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، قضية الطفلة اليمنية ”خديجة“ الغامضة، مجددًا إلى الواجهة، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على وقوع تفاصيلها في مصر.

وتعود تفاصيل قضية ”خديجة“ البالغة من العمر 13 عاما، إلى اختفائها يوم 12 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن أرسلتها والدتها المقيمة معها في منطقة ”الدقي“ بمدينة الجيزة، إلى إحدى صيدليات الحيّ، لشراء أدوية لها في فترة المساء، إلا أن الطفلة اختفت لساعات ولم تعد.

لمن باقي عنده حياه الشرف غالي الشرف غالي لعنت ربي على حكومتنا من اصغر موظف لين اكبرهم كلنا خديجه pic.twitter.com/QwoCN9qYXj — قصتي طويله (@SlR6iMCNVMSTXVc) August 27, 2020

وتقول السفارة اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، في بيان لها صدر في منتصف الشهر الجاري، إن الطفلة أضاعت المنزل الذي تقطن فيه مع والدتها، أثناء الفترة العلاجية التي تقضيها والدتها والتي جاءت من أجلها إلى مصر، ما اضطر والدتها إلى إبلاغ السفارة اليمنية التي بدورها أبلغت الأجهزة الأمنية المصرية في المنطقة، لتبدأ رحلة البحث عنها.

وذكرت السفارة اليمنية بالقاهرة، أنه عُثر على الطفلة التائهة في صباح اليوم التالي، بعد أن أحضرها مواطن مصري استطاع التعرّف على عنوان منزلها، بحسب البيان.

رساله منصفه من أحد إخوتنا المصريين الغيورين وأمثاله كثير والمجرم لا يمثل الا نفسه ولا يمثل الشعب المصري العريق#كلنا_خديجة pic.twitter.com/1xrxdFI2jI — قلم رصاص (@adhm300) August 28, 2020

وأكد البيان، أن الأجهزة الأمنية المصرية أجرت تحقيقات حول الحادثة، وعرضت الطفلة على الطب الشرعي، ليتم التأكد بعدها أن ”خديجة“ في حالة جيدة، ولم تتعرض لأي اعتداء. نافيًا تعرّض الطفلة لأي عملية اغتصاب، كما تم الترويج له على وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء، محمد السبيلي، مدير المباحث، توصلت إلى أن الفتاة ”لم تُختطف أو تُغتصب“، وأنها كانت على خلاف دائم مع والدتها، وقررت ترك المنزل.

#كلنا_خديجة

#حق_خديجة_سمير

ألا لعنة الله على من تستر على جريمة مثل هذة والأكبر من ذلك السفير محمد مارم لم يحرك ساكناً.. إذا قل حيائك وذهب ضميرك تجاه شعب اليمن فلن تفلت هذه القضية وهي واجبة على كل يمني.. pic.twitter.com/JkDZMq5cFr — Osama Al-Mekhlafi (@mostahil201) August 27, 2020

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الحادثة، إلا أن قضية ”خديجة“، عادت إلى الواجهة مرة أخرى، في حملة تضامن واسعة شنها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، الجمعة، تحت هاشتاغ ”#كلنا_خديجة“، للدعوة إلى إعادة فتح ملف القضية، وأن الطفلة لا تزال تتلقى العلاج في أحد مستشفيات مصر، نتيجة لتعرضها لعملية اغتصاب من مجموعة شبان بمصر. متهمين السفارة اليمنية بالقاهرة بالتستر على القضية.

وتداول الناشطون، مقاطع فيديو وصور متعددة لـ“خديجة“ وأخرى لطفلة مستلقية على سرير بأحد المستشفيات، إلا أن بعض هذه الفيديوهات تبين أنها مفبركة، وجرى التلاعب في صوتها، لتبقى القضية غامضة بشكل أكبر.

#كلنا_خديجة #سارا_شهيده_الغدر_الذكوري لاتنسون ضحيه خديجه من امس وهي تصارع الموت لين توفت اليوم 💔ومازالوا يغطون على الفاعل للحين pic.twitter.com/6RUxRNaZpd — ًلمار علي 🎶 (@lamar_6ss) August 27, 2020

ونشر ناشطون فيديو آخر، لناشط يظهر بجوار الطفلة اليمنية ”خديجة“، على متن سيارة، وهو يقول إن ما يُثار حول قضيتها هي مجرد ”إشاعات مغرضة“، قبل أن تتحدث الطفلة بنفسها لتؤكد أنها بخير وفي صحة جيدة، وإن كل ما يُقال بشأنها ”غير صحيح“.

وأكد رئيس منظمة ”سياج“ لحماية الطفولة، المحلية، أحمد القرشي، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يوم أمس، أن ”الطفلة اليمنية خديجة لم يمس شرفها في مصر“. داعيًا إلى محاسبة كل من أساء للطفلة وللشعب المصري.