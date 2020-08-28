العثور على جثتي أم وابنتها مقتولتين داخل شقة في الكويت

عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية، اليوم الجمعة، على جثتي أم وابنتها داخل شقة بمنطقة جليب الشيوخ في الفروانية، مقتولتين في ظروف غامضة.

وتم العثور على جثتي السيدتين، وهما من الجنسية البنغالية، عقب ورود بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوجود جثة داخل شقة، لينتقل رجال الأمن إلى الشقة المذكورة ويعثروا على جثتين تبين أنهما للأم وابنتها.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية عقب ساعات من العثور على الجثتين: إن الحادثة ناتجة عن عملية قتل عمد للسيدتين.

ولم تكشف الصحيفة تفاصيل أخرى حول الجريمة التي لم تتبين ملابساتها حتى الآن، في الوقت الذي تداولت فيه بعض الصحف والحسابات الإخبارية معلومات أولية أشارت إلى انتحار السيدتين، قبل أن يتم الكشف عن وجود شبهة جنائية.

وشهدت الكويت، خلال الأشهر الماضية، عدة جرائم قتل معظمها من أقارب وإخوة؛ بسبب خلافات وقضايا خاصة بينهم، وكان آخرها منتصف تموز/ يوليو الماضي، حيث أقدم مواطن على قتل ابنه بمحافظة الفروانية؛ بسبب خلافات بينهما.