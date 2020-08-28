العثور على أم متوفاة بجانب رضيعها في إسكتلندا بسبب رسالة (صور)

عثر على امرأة أوغندية متوفاة في شقتها في إسكتلندا وهي بجانب رضيعها الذي كان على وشك الموت جوعا بعد أن تلقت رسالة من دائرة الهجرة تدعوها إلى مغادرة المملكة المتحدة.

ووجدت الشرطة الطفل وهو غارق في البكاء وعلى وشك الموت بعد أن توفيت والدته ميرسي باغوما في بيتها الصغير في مدينة ”غلاسجو“ الإسكتلندية وبجانبها رسالة من دائرة الهجرة تقول إن إقامتها انتهت، ولن يسمح لها بالبقاء في المملكة المتحدة.

وقالت شقيقتها هاغارا ناكيندو، وهي محامية حقوق إنسان، على مواقع التواصل الاجتماعي إن شقيقتها التي كانت تعيش في فقر مدقع ”توفيت بسبب رسالة صغيرة وإنها كافحت كثيرا للبقاء في المملكة المتحدة.“

وأضافت: ”لم يعد عليها تحمل الألم في هذا العالم.. لم يكن ينبغي أن تموت ومعها طفل صغير.. كل هذا بسبب تلك الرسالة التي تلقتها من دائرة الهجرة… أعتقد أن على السلطات هنا أن تصلح قوانين الهجرة لأن هناك الكثير من الأشخاص يعانون مثل شقيقتي.“

وأشارت إلى أن شقيقتها ميرسي لم تكن ”جميلة من الخارج فحسب، بل امتلكت روحا جميلة أيضا، وأنها كانت دوما مبتسمة وطيبة وخلاقة وتحب الحياة كثيرا“.