عراقي يقتل طفلته بعد ضربها بـ"سلك كهرباء"

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة البصرة، جنوب العراق، يوم الخميس، القبض على رجل قتل طفلته البالغة من العمر 9 سنوات بضرب مبرح بـ“سلك كهرباء“.

وذكر بيان لقيادة شرطة البصرة أنه ”بعد ورود أخبار عن حدوث جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في قضاء شط العرب، تم على الفور تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة من قبل قائد شرطة محافظة البصرة اللواء عباس ناجي آدم؛ للتحقيق في الجريمة“.

وأوضح البيان أنه ”بعد التحري وجمع المعلومات والتعمق في التحقيقات، تم كشف ملابسات جريمة القتل بعد مرور 4 ساعات، والتعرف على القاتل وهو والدها“.

وألقي القبض على الوالد الذي اعترف، خلال التحقيق، بارتكابه جريمة القتل بواسطة الضرب المبرح مستخدماً سلكا كهربائيا“.

وأضاف بيان قيادة شرطة البصرة أنه ”تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإحالته إلى القضاء وتوقيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على عقوبة الإعدام لمن قتل نفسا عمدا“.