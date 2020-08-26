مصر.. هروب 7 متهمين بقضية فتاة الفيرمونت خارج البلاد

كشفت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، عن مغادرة 7 متهمين، مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضية فتاة ”فندق فيرمونت نَايل سيتي“، خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك حسبما أفادت به المباحث الجنائية في محضر رسمي، أمس الثلاثاء.

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة، أنه ”تم استهداف محال إقامة المتهمين بالقضية خلال الفترة الماضية، بجانب الأماكن التي يترددون عليها، وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة“.

ولفت البيان إلى أنه ”جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية للمتهمين الهاربين دوليًّا، وأيضاً جارٍ استئناف التحقيقات والتحريات عن بيانات ومكان 2 آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة، وقُدم في التحقيقات مقطع مصور له“.

وبيّن البيان أن المتهمين الـ 7 غادروا البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة، وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم في مواقع التواصل الاجتماعي قبل بلاغ المجني عليها.

وقال البيان: إن ”النيابة العامة أدرجت المتهمين، الذين كانت بياناتهم متاحة فور تلقيها البلاغ، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم“.

وشددت النيابة العامة على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين، قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب.