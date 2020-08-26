الكويت.. اتهام مسؤولين بالقطاع النفطي بتسريب وثائق رسمية حساسة

شكلت مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لجانا للتحقيق بتسريب وثائق رسمية حساسة من قبل عدد من الموظفين بهذه الشركات إلى مواقع عالمية على شبكة الإنترنت ترعى مبادرات تبادل المعلومات والخبرات.

وقالت مصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”إن بعض هذه الوثائق المسربة سرية وترتبط بعقود وبيانات تفصيلية عن مرافق ومنشآت واحتياجات الشركات النفطية وغير مسموح بتبادلها أو الاطلاع عليها“.

وأكدت المصادر ”أنه تم تكليف دوائر تقنية المعلومات في الشركات النفطية للبحث عن تفاصيل الوثائق المسربة وتحديد مدى حساسيتها وسريتها وتحديد المسؤولين عن نشرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم“.

وأوضحت المصادر ”أن العقوبات ستقع على المتهمين بتسريب الوثائق حتى إن اتضح أن ذلك تم بحسن نية، وقد تصل العقوبات إلى الفصل من الخدمة من دون مكافأة نهاية الخدمة للحالات المرتبطة بتسريب ما يثبت سريته واحتمالية تسببه في تكبيد الشركات خسائر مالية“.

ويتزامن الكشف عن تسريب هذه الوثائق الحساسة مع متابعة السلطات الكويتية لعدة ملفات فساد وغسيل أموال وضبط متهمين وإيقاف مشتبه بهم عن العمل للتحقيق معهم بينهم قضاة وضباط وأفراد من الأسرة الحاكمة.