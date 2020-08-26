الكويت.. اتهام شركات بصرف فواتير وهمية لمتهمي غسيل الأموال

كشفت مصادر مطلعة في الكويت عن قيام شركات وأشخاص معروفين بصرف فواتير وهمية للمتهمين بغسيل الأموال وتضخم الأرصدة مقابل مبالغ مالية، وذلك لوضع غطاء قانوني للأموال الموجودة بأرصدتهم، في الوقت الذي تباشر فيه السلطات المختصة متابعة قضية غسيل الأموال المتهم بها عشرات المشاهير.

ونقلت صحيفة ”القبس“ المحلية عن المصادر قولها: ”إن المتهمين بغسيل الأموال لجأوا إلى شراء عقود وفواتير من شركات قائمة منذ فترة، حيث تصدر هذه الفواتير بشكل رسمي موقعة ومختومة من الجهة المصدِرة“.

وأوضحت المصادر ”أن قيمة هذه الفواتير تتفاوت بحسب المبالغ الموقع عليها، حيث تبلغ قيمة الفاتورة الموقعة بـ 20 ألف دينار 300 دينار، و 500 دينار للفاتورة التي تبلغ قيمتها 50 ألف دينار، و1500 دينار للفاتورة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار“.

وأضافت ”أن البحث جارٍ عن هذه الشركات والأشخاص المتهمين بالتعاون مع متهمي غسيل الأموال، حيث سيتم ضبطهم وإبلاغ الجهات القضائية لإبطال الفواتير الصادرة“.

وبدأت السلطات الكويتية منذ شهر تموز/ يوليو الماضي متابعة عدد من المتهمين بغسيل الأموال الذين تبين بعد إجراء التحريات عنهم تضخم أرصدتهم، ما دفع النيابة العامة لإصدار أوامر بتجميد أرصدة عدد منهم ومنعهم من السفر، وكان لافتا أن معظمهم من مشاهير السوشيال ميديا.