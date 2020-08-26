الكويت.. تفاصيل علاقة القضاة السبعة بـ"شبكة فؤاد الإيراني"

تصدَرت قضية إحالة سبعة قضاة في الكويت للتحقيق بعد الاشتباه بوجود صلة وتعاملات لهم مع ”شبكة فؤاد الإيراني“ حديث وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد الترحيب الشعبي الواسع بهذه الخطوة والمطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه بقضايا فساد.

وبدأت التقارير الإعلامية المحلية بالكشف عن بعض تفاصيل وسبب إحالة هؤلاء القضاة، حيث قالت صحيفة ”القبس“ الكويتية نقلاً عن مصدر ”إن كشف علاقة هؤلاء القضاة بالشبكة وزعيمها الإيراني فؤاد صالحي تم بعد تفريغ هاتف صالحي والعثور على رسائل بينه وبين بعضهم“.

وذكر المصدر ”أنه ليس لكل القضاة المحالين إلى التحقيق رسائل بهاتف المتهم الإيراني، إلا أن مجرد وجود أسمائهم في هاتفه يثير الشبهات ويستوجب التحقيق“.

وأكد المصدر ”أن خمسة من القضاة يعملون في المحكمة الكلية واثنين منهم في محكمة الاستئناف، دون أن يكشف عن أسمائهم“.

وكان عدد من النشطاء قد تداولوا اسم المستشار أنور العنزي وذكروا أنه من بين القضاة المحالين إلى التحقيق، وهو ما نفاه العنزي بحديث مع ”القبس“ مؤكداً عدم صلته بهذه القضية نهائياً وبأنه متقاعد من القضاء.

وبدورها تفاعلت صحيفة ”الجريدة“ المحلية مع القضية حيث نقلت عن مصادر قضائية ”أن النيابة ستستدعي هؤلاء القضاة للتحقيق معهم بعد وصول التحريات بشأنهم، للكشف عن صلتهم بالمتهم الإيراني وطبيعة علاقتهم به، في ضوء شراء بعضهم سيارات من مكتب يمتلكه صالحي“.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء إيقاف القضاة السبعة عن العمل ورفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم بشأن علاقتهم بـ ”شبكة فؤاد الإيراني“ المحتجزة منذ شهر تموز/ يوليو الماضي بتهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور والرشوة.

وتم ضبط شبكة فؤاد الإيراني التي يترأسها الإيراني فؤاد صالحي، أثناء عملية مداهمة مواقع عدة للشبكة، بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم: أربعة أفراد إلى جانب فؤاد الإيراني، منهم كويتيان، ومصري، وعراقي يحمل جنسية أوروبية.

وعقب ضبط أفراد الشبكة تم ضبط أشخاص آخرين وردت أسماؤهم بالتحقيقات الجارية حتى الآن، فضلاً عن الزج بأسماء شخصيات أخرى بقائمة المتهمين بينهم ضباط ومحامين لا زالت التحريات جارية بشأنهم للتأكد من مدى صلتهم بهذه الشبكة.

وتشهد الكويت منذ أشهر قليلة حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال دفعة واحدة في فترة زمنية قصيرة منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة وشيوخ من الأسرة الحاكمة.