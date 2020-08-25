إيران .. اعتقال شاب بتهمة الاعتداء الجنسي على 20 طالبة

اعتقلت الشرطة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الشاب كيوان إمام؛ بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على 20 طالبة من طهران، وفق ما أعلن قائد شرطة العاصمة طهران، العميد حسين رحيمي.

وطالب رحيمي، بحسب ما نقل عنه موقع ”الأخبار العاجلة“ المحلي، الفتيات المدّعيات بالرجوع إلى شرطة الأمن العام لتقديم شكوى بحق المتهم، والتأكد من الاحتفاظ بهوياتهن لدى الشرطة.

وكانت صحيفة ”همشهري“ ذكرت، في وقت سابق، أن عددا من الفتيات تقدمن بدعوى ضد كيوان إمام؛ بسبب تعرضهن للاعتداء الجنسي، لكن الصحيفة لم تشر حينها إلى هوية الشخص المتهم.

وذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، نقلا عن مصدر مطلع، قوله إن ”الشخص المتهم يدعى كيوان إمام“.

وفي الأسبوع الماضي، قالت أكثر من 20 فتاة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهن تعرضن للتحرش الجنسي من قبل رجل يدعى كيوان إمام.