حظر التجول في كينوشا الأمريكية بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود (فيديو)

اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا؛ ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.

Massive street fire in Kenosha, Wisc. at the #BlackLivesMatter race riot. Video by @livesmattershow . pic.twitter.com/vg1TL1bXSv

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل نقِل إلى مستشفى مساء الأحد، في حالة خطيرة بعدما أطلقت الشرطة النار عليه بضع مرات؛ ما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.

ووقع الحادث في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في كينوشا خلال تعامل الشرطة مع ”حادث محلي“.

ولم تقدّم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار، لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.

On scene of an officer-involved shooting in Kenosha. We’re at 28th ave & 40th street working to gather more information. pic.twitter.com/8OpEqK7vtK

— Sarah Thamer (@SarahThamerWISN) August 24, 2020