تجديد السجن أسبوعين لمتهمي "شبكة فؤاد الإيراني" في الكويت

أمر قاضٍ كويتي، اليوم الأحد، بتجديد السجن، مدة أسبوعين، لمتهمي ”شبكة فؤاد الإيراني“ المحتجزين منذ تموز/ يوليو الماضي، بتهمة غسيل الأموال وتجارة الخمور والرشوة، على أن يُعرضوا عليه في السادس من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وبحسب صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد رفض القاضي إخلاء سبيل المتهمين، وهم 8 أشخاص، 5 منهم من أعضاء الشبكة الذين تم ضبطهم أولاً، و3 متهمين آخرين تم ضبطهم لاحقا بعد ورود أسمائهم بالتحقيقات الجارية.

وأعلنت صحيفة ”القبس“ في تقرير نشرته مساء الخميس، عن دخول 3 متهمين جدد في القضية، قائلةً نقلاً عن مصادرها: إن ”هناك ثلاثة ضباط دخلوا رسميا في دائرة الاتهام بالقضية، وسيتم إصدار أوامر فورية لضبطهم وإحضارهم“.

وسبق أن أشارت تقارير محلية إلى ورود أسماء شخصيات معروفة ونافذة متهمة بالتواصل مع المتهم الرئيس بالشبكة وهو الإيراني فؤاد صالحي.

وذكرت التقارير ”أن صالحي أقر خلال التحقيقات بمعرفته باللواء مازن الجراح، المتهم المحجوز حاليا على ذمة قضية النائب البنغالي“.

وضبطت الأجهزة الأمنية ”شبكة فؤاد الإيراني“ أثناء عملية مداهمة مواقع عدة للشبكة، بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم أربعة أفراد إلى جانب فؤاد الإيراني، منهم كويتيان ومصري، وعراقي يحمل جنسية أوروبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي داهمتها، منها سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة، وعدد من الصناديق يشتبه في وجود مواد مسكرة داخلها.