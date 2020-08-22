مصر.. القبض على مغربية متهمة بتعذيب الطفلة "أمينة"

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم السبت، القبض على سيدة مغربية متهمة بتعذيب الطفلة ”أمينة“ وتشويه جسدها بالحرق والكي، بعدما أشعلت قصتها غضبا واسعا بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من النشطاء صورًا صادمة للطفلة، التي تعمل خادمة، وهي محترقة، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة ضبط الجناة، ومراعاة فقرها واحتياجها وبساطة أسرتها.

وعلى إثر هذه الضجة، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمة التي اختفت بعد الواقعة في شقة بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، بعد حبس زوجها الضابط المفصول والمتهم في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تلقت النيابة العامة بلاغًا من والد الطفلة المجني عليها ”أمينة“ البالغة عشر سنوات، يفيد بتعذيب المتهم وزوجته (تحمل الجنسية المغربية) لها، حيث كانت تعمل خادمة لديهما؛ إذ قاما بضربها وحرق جسدها.

وقالت الطفلة أمينة في التحقيقات، إن والدتها اتفقت مع وسيطة لتشغيل الخادمات على تشغيلها بمسكن المتهمة وزوجها؛ لرعاية طفليهما نظيرَ أجر تقاضته والدتها عنها.

وأوضحت أن المتهمة وزوجها كانا يسيئان معاملتها، ويعتديان عليها بالضرب والحرق والإهانة، وصولا لسكب الماء المغلي عليها وهي عارية.

وتابعت: ”قامت الزوجة بإحضار زيت مغلي وأوهمتني أنه مادة لمداواة حروقي فوضعته على جسدي، مما تسبب في تفاقم الحروق“.

وأثبت تقرير طبيّ إصابة المجني عليها بحروق من الدرجة الثالثة في وجهها وأماكن متفرقة من جسدها.

وكانت تحريات الشرطة قد أكدت صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، وتم القبض على المتهم وحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، واليوم ألقي القبض على زوجته المغربية.