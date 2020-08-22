مصر.. عزل أستاذ جامعي طلب "رشوة جنسية" من طالبتين مقابل تسريب أسئلة الامتحان

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عزلت المحكمة الإدارية العليا في مصر عميد كلية التربية بجامعة بنها من وظيفته الجامعية بعد اتهامه بطلب رشوة جنسية مقابل استغلال نفوذه وتسريب أسئلة امتحان