سوريا.. مشاجرة على طابور شراء الخبز تنتهي بجريمة قتل

أسفرت مشاجرة اندلعت في طابور لشراء الخبز قبالة أحد منافذ بيع الخبز في مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا، عن مقتل شخص.

وذكرت صحيفة ”روسيا اليوم“ ، اليوم السبت، إن الشجار كان سببه الحصول على حق الأولوية في الوقوف بطابور الخبز، حيث تلقى الفقيد ”ب.ج“ طعنة في صدره، ونقل على إثرها لمستشفى تشرين الجامعي في مدينة اللاذقية، وخضع على الفور لعملية جراحية، إلا أنه فقد الحياة متأثراً بجراحه.

بدوره أوضح الطبيب السوري جعفر عطا إسماعيل، نقلاً عن صفحة سماعة حكيم عبر موقع ”فيسبوك“ ، والمختصة بمتابعة أخبار الصحة والأطباء في سوريا، أن ب.ج، توفي جرّاء إصابته في طعنة بالصدر مخترقةً قلبه.

وقال إسماعيل ”إن المشاجرة بسبب الدور على ربطة خبز انتهت بطعنة بالصدر نافذة للقلب، تم استهلاك مواد بما يعادل النصف مليون داخل غرفة العمليات وخسارة الحياة التي لا تقدر بثمن“.