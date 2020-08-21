الحكم على "القاتل الذهبي" سفاح كاليفورنيا بالسجن مدى الحياة

وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو عن أي جزء من العقوبة على جوزيف جيمس أنجيلو (74 عامًا) في قاعة محكمة بسكرامنتو بعد 4 أيام من الجلسات العلنية المثيرة التي شهدت مواجهات مفعمة بالمشاعر بين المتهم والضحايا أو أفراد أسرهم.

وفي حزيران/ يونيو، اعترف ”دي أنجيلو“ بارتكاب 13 جريمة قتل، و13 تهمة مرتبطة بالاغتصاب، وهي جرائم نفذت بين عامي 1975 و1986.

واعترف المتهم بتلك الجرائم في إطار اتفاق مع المدعين حال دون صدور حكم كان محتملًا بإعدامه. وأيضًا اعترف ”دي أنجيلو“ علنًا بالعشرات من جرائم الاغتصاب التي سقطت بالتقادم.

ويقول المدعون إنه انتهك حرمة 120 بيتًا في 11 مقاطعة بالولاية خلال نشاطه الإجرامي.

وظلت شخصية (قاتل الولاية الذهبي) غامضة، ولم يتم التوصل إلى الجاني في جرائمه لعقود إلى أن تم إلقاء القبض عليه في مقاطعة سكرامنتو يوم 24 نيسان/ أبريل العام 2018.

وربط المحققون بين ”دي أنجيلو“ وكل تلك الجرائم باستخدام أسلوب حديث آنذاك وهو تعقبه باستعمال فحص الحمض النووي ومواقع الأنساب على الإنترنت.