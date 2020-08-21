بمساعدة صديقتها.. سورية تقتل خطيبها بطريقة مروعة بعد أن هددها بمقطع فيديو

أقدمت شابة على قتل خطيبها باستخدام سلاح أبيض، وذلك بمساعدة صديقتها، بعد أن هددها الشاب بنشر مقطع فيديو كان قد سجله لهما معًا في منزله، الواقع بإحدى مناطق ريف دمشق في سوريا.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن ”بلاغًا ورد لشرطة ناحية ببيلا في ريف دمشق يفيد بوجود رائحة كريهة تنبعث من شقة سكنية في محلة (سيدي مقداد)، حيثُ توجهت الشرطة إلى الشقة، وعثرت على جثة عليها آثار طعن سكين بالرأس والبطن، وقربها سكين وعصا خشبية عليهما آثار دماء“.

وأشارت في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إلى ”أن الجثة عائدة لصاحب الشقة للمدعو (محمد هاني. غ)، الذي يقيم لوحده في المنزل ولا يوجد له أقارب، ولديه شلل برجله اليسرى“.

وبينت أنه ”بعد التحري اشتبهت الشرطة بخطيبة المغدور المدعوة (آمنة.ج)، التي عندما حضرت برفقة صديقتها المدعوة (منى. ج) كانت بحالة حزن مبالغ فيها وقامت باحتضان الجثة رغم أنها متفسخة والرائحة تفوح منها“.

وأضافت الوزارة أنه ”بالتحقيق معها وبمواجهتها بالأدلة اعترفت بأنه يوجد خلاف بينها وبين خطيبها، الذي رفض تسجيل زواجهما وقام بتسجيل مقطع فيديو لهما معا في منزله وهددها بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت تخطط لقتله برفقة صديقتها، التي وعدتها بمبلغ مالي ستحصل عليه من منزل المغدور“.

وأوضحت الوزارة أنه ”وأثناء نومه على السرير قامت بطعنه طعنتين بالرأس وضربه بالعصا على رأسه مرتين ودفعته إلى الأرض وجلست فوقه، وعندما حاول مقاومتها طلبت من صديقتها تثبيت قدمه اليمنى كون اليسرى مشلولة، وقامت (منى) بذلك وشاهدت سكينا قرب السرير فقامت بطعنه ثلاث طعنات بالبطن حتى فارق الحياة“.

ولفتت إلى أن ”(آمنة) سرقت مصاغا ذهبيا ومبلغا ماليا قدره 262 ألف ليرة سورية، وهاتف المغدور، الذي كسرته ورمته في حاوية قمامة لاحتوائه على مقطع الفيديو“.

وأكدت الوزارة أنه ”تم استرداد المصاغ الذهبي والمبلغ المالي، ويجري العمل على تقديم الجانيتين للقضاء المختص“.