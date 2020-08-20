الكويت.. إحالة فاشينيستا و4 من أصدقائها بعد سهرة ماجنة للنيابة

أحالت مكافحة المخدرات في دولة الكويت فاشينيستا و4 من أصدقائها (فتاتين وشابين) إلى النيابة العامة على خلفية التعاطي وحيازة مواد مخدرة من نوع ”كيميكال“.

ضبط فاشينيستا وأصدقائها يتعاطون المخدرات بسهرة ماجنة في الكويت Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Thursday, August 20, 2020

وضبطت الفاشينيستا الكويتية وأصدقاؤها بعد الحصول على الإذن لمداهمة محل كانوا يتواجدون فيه، كما تم إرفاق المضبوطات التي عثر عليها معهم.

وفي التفاصيل، فإن معلومات وردت إلى مكافحة المخدرات عن اعتياد الفاشينيستا – التي لم يتم الكشف سوى عن أول حرفين من اسمها ”ر.م“ – إقامة سهرات يتم خلالها تعاطي المواد المخدرة والمسكرة.

وإثر تحريات بشأن المعلومات تم التثبت منها ومداهمة مقر وجودهم، حيث عثر بحوزتهم على المواد المخدرة وكذلك مشروبات كحولية مستوردة.