إلقاء "ماء النار" على الحضور في حفل زفاف بمصر

أقدم عدد من الأشخاص مساء الثلاثاء، على إلقاء مادة كاوية ”ماء النار“ بشكل عشوائي، على المشاركين في حفل زفاف بمنطقة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية المصرية، ما تسبب بإصابة 9 أشخاص بحروق خطيرة.

وأكد شهود عيان، أن من ارتكبوا الجريمة كانت تربطهم علاقة نسب بالعريس، حيث أقدم المتهم الرئيس على فعلته بمساعدة أبنائه الثلاثة.

وداهم الأربعة حفل الزفاف المقام في منزل العروس، وسرعان ما بداوا برش ”ماء النار“ على الحضور، ما تسبب بحالة من الهلع، وتم القبض على المتهمين الأربعة مهم موقوفون الىن على ذمة التحقيق.

وتبين فيما بعد من خلال التحقيقات الأمنية أن المتهمين تربطهم علاقة نسب قديمة بالعريس، إلا أنه طلق ابنتهم ليتزوج من أخرى بنفس الشارع، وأثناء حفل الزفاف قرروا الانتقام بدافع الغيرة.