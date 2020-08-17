سجن كويتي كسر أنف طليقته لشكه بسلوكها‎

قضت محكمة كويتية بسجن مواطن ثلاثة أعوام، بسبب كسره لأنف طليقته لشكه بسلوكها ووجود علاقات لها برجال آخرين.
وقال حساب ”خبر عاجل“ الكويتي في ”تويتر“: ”إن المواطن أقدم على فعلته بعد أن شك بمحادثة طليقته لشبان عبر برنامج محادثات الواتساب“.
حبس مواطن 3 سنوات كسر أنف طليقته شك في محادثتها مع شباب في الواتس أب pic.twitter.com/flSaqJ0Aco
— خبر عاجل (@Breakingkw) August 17, 2020
ولم يورد الحساب، أي تفاصيل أخرى حول الحادثة التي لاقت تفاعلاً من قبل النشطاء الذين استنكروا ما أقدم عليه المواطن؛ كونه منفصلا عن زوجته.
شكو مومنحقه زين يسوون فيه ثلاث سنوات سجن
— حناني (@haaa1000) August 17, 2020
مطلقها ويطقها؟؟ هذا مريض
— Qûêén 🎧 (@Baba954k) August 17, 2020
وتشهد الكويت بين الحين والآخر جرائم اعتداء على النساء سواء من أزواجهن أو أحد أفراد الأسرة الرجال، في الوقت الذي تواصل فيه حقوقيات وأكاديميات تضامنهن مع حقوق المرأة، ويطالبن بسن قوانين تؤمن حماية للمرأة التي تتعرض لاعتداءات تصل أحيانا للقتل لمجرد الشك بسلوكها.