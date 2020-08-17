سجن كويتي كسر أنف طليقته لشكه بسلوكها‎

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قضت محكمة كويتية بسجن مواطن ثلاثة أعوام، بسبب كسره لأنف طليقته لشكه بسلوكها ووجود علاقات لها برجال آخرين. وقال حساب "خبر عاجل" الكويتي في "تويتر": "إن المواطن