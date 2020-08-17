17 أغسطس

سجن كويتي كسر أنف طليقته لشكه بسلوكها‎

سجن كويتي كسر أنف طليقته لشكه بسلوك...

قضت محكمة كويتية بسجن مواطن ثلاثة أعوام، بسبب كسره لأنف طليقته لشكه بسلوكها ووجود علاقات لها برجال آخرين. وقال حساب "خبر عاجل" الكويتي في "تويتر": "إن المواطن

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

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قضت محكمة كويتية بسجن مواطن ثلاثة أعوام، بسبب كسره لأنف طليقته لشكه بسلوكها ووجود علاقات لها برجال آخرين.

وقال حساب ”خبر عاجل“ الكويتي في ”تويتر“: ”إن المواطن أقدم على فعلته بعد أن شك بمحادثة طليقته لشبان عبر برنامج محادثات الواتساب“.

ولم يورد الحساب، أي تفاصيل أخرى حول الحادثة التي لاقت تفاعلاً من قبل النشطاء الذين استنكروا ما أقدم عليه المواطن؛ كونه منفصلا عن زوجته.

 

وتشهد الكويت بين الحين والآخر جرائم اعتداء على النساء سواء من أزواجهن أو أحد أفراد الأسرة الرجال، في الوقت الذي تواصل فيه حقوقيات وأكاديميات تضامنهن مع حقوق المرأة، ويطالبن بسن قوانين تؤمن حماية للمرأة التي تتعرض لاعتداءات تصل أحيانا للقتل لمجرد الشك بسلوكها.