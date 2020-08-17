كيف علقت نقابة الأطباء على تعرض طبيب مصري لاعتداء بالضرب في الكويت؟

أكدت نقابة الأطباء المصرية، الإثنين، تعرض طبيب مصري، أمس الأحد، للضرب في مستشفى بالكويت، مشيرة إلى أن وضعه الصحي مستقر.

وكشف عضو مجلس نقابة الأطباء في مصر ، الدكتور إبراهيم الزيات، عن تفاصيل واقعة الاعتداء، قائلا إن ”الطبيب المصري الذي يعمل في مستشفى العدان بالكويت قد تعرض للضرب من قبل مواطن كويتي وآخر سعودي“.

وقال الزيات، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن الطبيب المصري أحمد السيد، يعمل بقسم الطوارئ في مستشفى العدان، منذ فترة طويلة، وقد تم الاعتداء عليه وعلى موظفين آخرين، من قبل الشخصين المذكورين“.

وأشار إلى أنه تواصل مع الطبيب واطمأن عليه وهو بصحة جيدة، ولا توجد به إصابات خطيرة.

ولفت إلى أن السلطات الكويتية تحركت على الفور وتم إلقاء القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء، وأنه جارٍ التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

ولفت إلى أن المستشفى الذي شهد الواقعة، يقع في منطقة تشهد وقائع مماثلة للاعتداء على موظفين وأطباء في مقار عملهم.