قضية "ضيافة الداخلية".. وليد الصانع ومحمد الكاظمي يسلمان نفسيهما للسلطات الكويتية

سلّم اثنان من المتهمين بقضية الاختلاسات الشهيرة في الكويت، والتي عرفت إعلاميا بـ“ضيافة الداخلية“ نفسيهما للجهات الأمنية، لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقهما في القضية التي صدر فيها الحكم يوم أمس الأحد بعد نحو عامين من بدء التحقيقات.

وقال مصدر مطلع لصحيفة ”الراي“ الكويتية، إن المتهمين هما وليد الصانع الذي صدر بحقه حكم بالسجن 17 عاما عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة، أما المتهم الآخر فهو محمد الكاظمي الذي صدر بحقه أيضا حكم بالسجن عشرة أعوام.

وأصدرت محكمة الجنايات يوم أمس الأحد، حكمها ضد 24 متهما بالقضية التي يتهم بها شخصيات بارزة وشيوخ، وتتفاوت الأحكام بين البراءة والسجن ما بين ثلاثين عاما وعامين، إضافة إلى إلزامهم برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها، فضلا عن عزلهم من الوظائف العامة.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهما مختلفة تتعلق بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.

وأشارت حسابات إخبارية يوم أمس إلى ضبط الأجهزة الأمنية للمتهم اللبناني رضوان محمود يوسف الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن عشرة أعوام، فيما لا يزال البحث جاريا عن متهمين آخرين صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

وتعود أصول القضية إلى مطلع عام 2016، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في التقرير.