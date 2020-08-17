دبي.. ضبط قائد مركبة سار عكس السير وصدم سيارة شرطة

ألقت شرطة دبي القبض على سائق سيارة متهور وبرفقته شخصان آخران، بعد أن قاد مركبته ذات الدفع الرباعي بطيش ورعونة، ودون لوحة أرقام، وعكس حركة السير، رافضا الامتثال لأوامر دورية الشرطة بالتوقف، واصطدم بها عن عمد معرضا من فيها للخطر.

وذكرت شرطة دبي عبر ”تويتر“، في بيان لها أن دورية شرطة كانت تؤدي مهامها على شارع جبل علي- لهباب، وشاهدت مركبة في الشارع دون لوحة أرقام، وتسير بسرعة خطيرة، مهددة السيارات الأخرى على الطريق، فحاولت الدورية إيقاف المركبة، إلا أن قائد المركبة رفض الامتثال لإشعار الدورية وجهاز مكبر الصوت ”الونان الصوتي“، وأقدم على الدوران بطريقة خاطئة وعكس حركة السير.

وتابعت أن قائد المركبة تعمد السير عكس السير رغم مشاهدته السيارات قادمة بالاتجاه الصحيح، مستغلا ذلك القيام وبشكل متعمد بالاصطدام بدورية الشرطة، ثم اتجه في الطريق نحو إمارة الشارقة، وأثناء قيادته بتهور فقد السيطرة على السيارة وخرج إلى منطقة رملية فانفجر إطار مركبته، ما أدى إلى حدوث عطل فيها وتوقفت عن الحركة، فتمكن رجال المرور آنذاك من القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.