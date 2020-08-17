سوري يقتل ابنته بمساعدة زوجته الثانية

عثرت الأجهزة الأمنية السورية بقرية الهاشمية الواقعة في ريف حمص الشمالي، على جثة طفلة مدفونة في منزل عائلتها، بعد اختفائها قبل خمسة أشهر.

وذكرت شبكة ”أخبار سوريا الآن“، اليوم الإثنين، أن فريقا من الدفاع المدني بالقرية وصل إلى منزل العائلة، وأخرج جثة الطفلة البالغة من العمر سبعة أعوام من المكان، ونقلها إلى المستشفى، للكشف عن ملابسات وفاتها.

بدورها قالت صحيفة ”الوطن“ المحلية، إن التحقيقات أظهرت أن والد الطفلة معتقل منذ فترة مع شخصين آخرين بتهمة ارتكاب جريمة قتل في منطقة قريبة من قرية الزعفرانة المجاورة لقرية الهاشمية، وبعد اعتقاله اعترف بقتل طفلته، قبل خمسة أشهر.

وبحسب الصحيفة اعترف الأب أثناء التحقيق معه، أنه وزوجته الثانية كانا يعذبان طفلته من زوجته الأولى؛ ما أدى لمقتلها، إذ قام بدفنها في حفرة حفرها بجوار منزله لإخفاء جريمته.