مصري يقتل ابنته خنقًا في محافظة المنيا

أقدم مواطن مصري في العقد السادس من العمر، على قتل ابنته خنقًا، إثر نشوب مشادة كلامية بينهما لخروجها من المنزل دون علمه.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغًا يفيد بمقتل فتاة في العقد الثالث من العمر بمركز دير مواس بمحافظة المنيا، وبالانتقال إلى موقع الحادثة تبين من الفحص والتحريات، أنها قُتلت على يد أبيها.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها ربة منزل 28 عامًا، قُتلت على يد والدها الذي يبلغ من العمر 60 عامًا، وذلك بعد وقوع مشادة كلامية بينهما، حاولت خلالها الفرار من أمامه إلا أنه لحق بها وقام بخنقها بغطاء الرأس ”الإيشارب“ حتى سقطت جثة هامدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.