الأمن الكويتي يداهم شركة الفاشنيستا عهود العنزي المتهمة بغسيل الأموال‎‎

كشف مصدر أمني في الكويت، عن مداهمة نيابة الأموال العامة وأمن الدولة، لمقر شركة الفاشنيستا عهود العنزي التي صدر ضدها بلاغ من وحدة التحريات المالية للنيابة العامة بعد اتهامها بالقضية الأبرز على الساحة الكويتية المعروفة بـ“غسيل أموال المشاهير“.

وقال المصدر لصحيفة القبس الكويتية، إن ”النيابة وأمن الدولة فاجأوا العنزي وشقيقتها بتفتيش مقر عملهم وصالونهم في منطقة شرق بمحافظة العاصمة“.

وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم السبت، 15 بلاغا جديدا ضد متهمين بغسيل أموال، بينهم مشاهير تم الكشف عن أسماء ثلاثة منهم وهم عبدالله الجاسر الشهير بعبودكا، وعهود العنزي، وسندس القطان.

ووصل عدد البلاغات الموجهة إلى النيابة العامة بشأن قضية غسيل الأموال إلى أكثر من 40 بلاغا منها بلاغات ضد مشاهير وشركات ووافدين زُجت أسماؤهم بقائمة المتهمين بالقضية.

وأصدرت النيابة قرارات بتجميد أرصدة المتهمين ومنعهم من السفر وحجز جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها.