الكويت.. سجن ثلاثة موظفين بوزارة الصحة 10 أعوام بتهمة الاستيلاء على المال العام

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الأحد، بسجن ثلاثة موظفين بوزارة الصحة عشرة أعوام ونصف العام، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 36 ألف دينار (نحو 118 ألف دولار)، وتغريمهم 72 ألف دينار (أكثر من 236 ألف دولار)، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

ويشغل المتهمون وظائف في الوزارة، وهم وكيل مساعد للأدوية بالوزارة عمر عبد الله عمر، ومراقب مخازن مريم الياسين، وطارق محمد الحبيب، وقد تضمن الحكم عزل المتهم الأول والثانية من الوظيفة العامة، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقررت المحكمة براءة المتهم الرابع في القضية وهو وكيل وزارة الصحة السابق خالد السهلاوي من تهمة الإضرار غير العمد في أموال الدولة.

وشهد قطاع الصحة في الكويت، خلال السنوات الأخيرة، مخالفات مالية كبيرة، تتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقا لتقارير رسمية.

وسبق أن أصدرت محكمة الوزراء في كانون الثاني/ يناير الماضي حكما بسجن وزير الصحة السابق علي العبيدي وعدد من القياديين بالوزارة بينهم خالد السهلاوي سبعة أعوام وكفالة عشرة آلاف دينار (33 ألف دولار) لوقف النفاذ، على خلفية قضية الإضرار بالمال العام بواقعة ملف علاج الكويتيين بالولايات المتحدة، والتعامل المباشر مع إحدى الشركات الأمريكية.