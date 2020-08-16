القبض على مصري هارب من أحكام قضائية تصل لـ237 سنة سجن

ألقت الشرطة المصرية القبض على صاحب شركة هارب من تنفيذ 110 أحكام قضائية بالسجن في قضايا شيكات، بإجمالي 237 سنة سجن بمدينة الشروق في القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها، إن ”وحدة مباحث قسم شرطة الشروق تمكنت من استهداف وضبط صاحب شركة للتجارة والاستيراد مطلوب ضبطه لتنفيذ 110 أحكام حبس جزئي ومستأنف شيكات بإجمالي عقوبات بلغت 237 سنة و9 شهور حبس“.

وأوضحت الوزارة أنه ”جرى ضبط المتهم المطلوب بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه“.