بريطانيا .. حبوب هلوسة خطيرة على شكل "وجه ترامب" (صور)

أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرا بشأن حبوب هلوسة متداولة قوية المفعول بشكل خطير للغاية، وهي على شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وذكرت شرطة بدفوردشاير، أنه تم القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره من بلدة لوتون للاشتباه بتوريده حبوبا برتقالية تبدو مثل رأس الرئيس الأمريكي.



وقال المحقق الرقيب ريان بارنز ”يجد المجرمون باستمرار طرقا جديدة لبيع مخدراتهم وجعلها أكثر جاذبية“.

وتابع ريان ”لقد رأينا حبوب الهلوسة MDMA التي تمت صناعتها لتبدو على هيئة عدد من الأشخاص المعروفين ذوى الشعبية، وأحدث مثال على ذلك هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب“.

وتبدو أقراص ”دونالد ترامب“ خطيرة للغاية كونها تحتوي على مستويات عالية جدا من عقار ”إم دي إم إيه“ ويمكن أن تعرض أي شخص يتناولها لأضرار جسيمة.



وأضاف المحقق ريان ”إذا صادفت هذه الأدوية أو أي نوع آخر منها، فالرجاء عدم تناولها من أجل سلامتك، حيث لا يمكنك أبدًا التأكد مما تحتويه هذه الحبوب“.

ويصنف عقار ”إم دي إم إيه“ على أنه عقار من الفئة ألف في المملكة المتحدة، ما يعني أن حيازته أو توريده ينطوي على أشد العقوبات.

وتُعزى معظم الوفيات المرتبطة بنشوة حبوب الهلوسة بسبب ارتفاع الحرارة خاصة لأن العقار غالبا ما يتم تناوله في حفلات صاخبة أو النوادي الليلية حيث يكون مزدحما ويسهل الإصابة بالجفاف.



ويمكن أن يتسبب تعاطي عقار الهلوسة على المدى الطويل في حدوث الذهان وتنكس الأعصاب والاكتئاب والقلق وفقدان الذاكرة والفشل الكلوي وغير ذلك.

الجدير بالذكر أنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تداول عقاقير على شكل وجه ترامب.