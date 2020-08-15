لبناني ينتحل صفة مدير مطعم ويسرق مبلغا ضخما قبل أن يقبض عليه (صور)

ادّعى شخص أنه مدير مطعم في لبنان، ونفّذ عملية احتيال كبرى، حيث سرق مبلغا ماليا ضخما، ثم اختفى عن الأنظار.

وذكرت صحيفة ”بنت جبيل“ اللبنانية، السبت، أن السلطات الأمنية في جهاز الأمن الداخلي اللبناني أصدرت بياناً حول الحادثة التي وقعت شمال لبنان، مؤكدةً فيه إلقاء القبض على المحتال.

وبيّنت السلطات، في البيان، أنها تلقت بلاغاً حول قيام شخص مجهول الهوية بتنفيذ عملية احتيال على شركة مختصة ببيع بطاقات شحن الهواتف الخلوية المسبقة الدفع.

وانتحل هذا الشخص صفة مدير مطعم يقع في بلدة محلة الزلقا بمحافظة جبل لبنان، وطلب من الشركة شراء عدد كبير من هذه البطاقات والتي تبلغ قيمتها 43000 دولار أمريكي، وأن ترسلها إلى مكان عمله المزعوم كمدير في المطعم، حيث كان متواجداً بالمكان.

وعندما وصلت شحنة البطاقات تمكن من الحصول عليها، ثم هرب من المكان.

وأوضح البيان أنه ”بعد رصد ومتابعة الحادثة، عبر دائرة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي والمعنية بكشف جميع الجرائم الجنائية في كافة أنحاء لبنان، تمكنت السلطات من التعرف على المحتال م. ع، والبالغ من العمر 38 عاماً، ويحمل الجنسية اللبنانية“.

كما تمكنت السلطات من تحديد مكان إقامته، والتوصل إلى المكان الذي حاول الاختباء فيه، حيث تم إلقاء القبض عليه.

وأظهرت التحقيقات أن للمحتال سوابق عدة في ارتكاب عمليات احتيالية.

واعترف م. ع أثناء التحقيق معه بتنفيذ جريمته الأخيرة، وأنه بعد سرقة بطاقات الشحن في عمليته الاحتيالية، باع البطاقات، وأنفق الأموال على لعب القمار، وشراء أدوات شخصية.

ونجحت السلطات في استعادة جزء كبير من المسروقات من الشخص الذي اشتراها من م. ع.