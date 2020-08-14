مقتل الإعلامية السعودية عزيزة العمراني على يد زوجها يفجر موجة تعليقات غاضبة

أثار مقتل الإعلامية السعودية، عزيزة العمراني، على يد زوجها، في منطقة تبوك، شمال المملكة، ردود فعل غاضبة ضد جرائم العنف ضد النساء.

وقضت العمراني، وهي نائبة رئيس تحرير صحيفة ”تبوك“ الإلكترونية، يوم الثلاثاء الماضي، على يد زوجها بعد خلافات فيما بينهما انتهت بمقتلها، وفقًا لتقارير محلية.

وبعد مرور أيام على إعلان وفاتها، وتشييعها، أمس الخميس، لا تزال جريمة قتلها تثير ردود فعل جديدة، يطالب أصحابها بمحاسبة القاتل، إلى جانب وضع تشريعات وقوانين تمنع وقوع جرائم مماثلة ضد النساء.

وألقت الشرطة السعودية، القبض على الزوج القاتل، دون أن تتضح تفاصيل أكثر عن الجريمة ودوافعها.

وقال عطاالله عبدالله العنزي، والذي يظهر كداعية ورجل دين عبر تويتر، معلقًا على مقتل مواطنته العمراني:“الملائكة تلعن من يمزح بالحديدة، قال النبي ﷺ:(من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم. فما بالكم بمن يقتل نفسًا بريئة ويحرمها من الحياة فيحزن أهلها ويتيتّم أطفالها ؟ اللهم ارحم المعلمة #عزيزة_العمراني وعوضها بالفردوس الأعلى من الجنة“.

الملائكة تلعن من يمزح بالحديدة

قال النبي ﷺ : (من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه) رواه مسلم فما بالكم بمن يقتل نفس بريئة ويحرمها من الحياة فيحزن أهلها ويتيتم أطفالها ؟ اللهم ارحم المعلمة #عزيزه_العمراني

وعوضها بالفردوس الأعلى من الجنة — 🇸🇦 عطاالله عبدالله العنزي 🇸🇦 (@atalh) August 14, 2020

وأضاف في تغريدة أخرى:“رحم الله المعلمة #عزيزة_العمراني، إلى متى الاستهتار بالنفس البشرية ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا). وجاء في الحديث:( لهدم الكعبة حجرًا حجرًا أهون من قتل المسلم )“.

رحم الله المعلمة #عزيزه_العمراني إلى متى الاستهتار بالنفس البشرية ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

( لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا) وجاء في الحديث : ( لهدم الكعبة حجراً حجراً أهون من قتل المسلم ) — 🇸🇦 عطاالله عبدالله العنزي 🇸🇦 (@atalh) August 12, 2020

وكتبت مغردة تدعى رشا عن الجريمة:“عزيزة العمراني إعلامية، وموظفة، وإنسانة ناجحة كانت تطمح لمستقبلها، ولكن هذا يعني أن يعيش زوجها في الظل ويراقب سطوع نجمها. لا أحد يقول ما حد يدري وش السبب أو يلمّح لقذفها.. المؤسف أن سبب كل جريمة قتل هو أيديولوجيا وبرمجات مسبقة عن دور ومكانة المرأة، وتخاذل القوانين لا أكثر“.

عزيزة العمراني أعلامية وموظفة وانسانه ناجحة كانت تطمح لمستقلبها ولكن هذا يعني ان يعيش زوجها في الظل وان يراقب أرتفاع نجمها.

لا احد يقول ماحد يدري وش السبب او يلمح بقذفها.. المؤسف ان سبب كل جريمة قتل هو ايدلوجيا وبرمجات مسبقه عن دور ومكانة المرأة وتخاذل القوانين لا أكثر. https://t.co/1E1WBDj4k8 — RASHA (@R_rasha188) August 13, 2020

وقالت مغردة أخرى:“آآآه من فواجع القدر، كيف يتحول الحبيب الذي اخترته، وأحلامي الجميلة أمامي إلى سفاح قاتل؟! هل ثقافة المجتمع البائسة هي من أوصلتنا إلى هذه النهايات؟ أم ثقافة الخوف من الانفصال؟ يا إلهي، تبًا للخيال إنه يؤرقني عندما اتخيلها بهدوئها وابتسامتها وأخلاقها تصارع تلك الأحداث #عزيزة_العمراني“.

آآآه من فواجع القدر كيف يتحول الحبيب الذي اخترته وأحلامي الجميلة أمامي إلى سفاح قاتل !!!هل هي ثقافة المجتمع البائسة من أوصلتنا إلى هذه النهايات ؟وثقافة الخوف من الانفصال ؟؟؟يا إلاهي تبًا للخيال إنه يؤرقني عندما اتخيلها بهدوءها وابتسامتها واخلاقها تصارع تلك الأحداث #عزيزه_العمراني — وفاء تبوك (@malkalblwy1425) August 12, 2020

وعلقت مغردة تدعى عالية، على الجريمة بالقول:“#عزيزة_العمراني معلمة اجتماعيات، والمنسقة الإعلامية لمدرستها، ونائبة تحرير صحيفة إلكترونية، وصحفية، زوجة وأم لـ ٦ أطفال، إنسانة قمة في العطاء تروح هكذا مقتولة؟! ومن قِبل من؟!، من الذي من المفروض أن يكون أقرب الناس لها وسندها؟ آن الأوان أنه يتم تحويل قضايا العنف الأسري والتعنيف للشرطة بدل الشؤون الاجتماعية“.

#عزيزة_العمراني معلمة اجتماعيات

المنسقة الاعلاميةلمدرستها

نائب تحرير صحيفة الكترونية

صحفية

زوجة وام ل ٦ اطفال

انسانه قمه في العطاء تروح كذا مقتولة؟ ومن مين ؟ من المفروض يكون اقرب الناس لها وسندها؟

ان الاوان انه يتم تحويل قضايا العنف الاسري والتعنيف للشرطة بدل الشؤون الاجتماعية — ﮼عالية 🙆🏻‍♀️🇸🇦 (@Al_ka30) August 13, 2020

وأضافت في تغريدات أخرى:“قبل ما تزيد أعداد الضحايا لأنه من الواضح فشل الشؤون الاجتماعية الذريع، لما أكون معنفة وأعرف أنه ما في أحد ينصفني، وأنهم من الممكن أن يحبسوني في دور الحماية ويتركوا معنّفي، ولما ما يكون فيه تجاوب سريع من الجهات المعنية لبلاغات العنف، أكيد هنالك من يختار أنه ما يبلغ ويسكت حتى يروح ضحية“.

لما اكون معنفة واعرف انه مافي احد ينصفني وانهم ممكن يحبسوني في دور الحماية ويتركون معنفي ولما يكون مافي تجاوب سريع من الجهات المعنية لبلاغات العنف اكيد كثير يختار انه ما يبلغ ويسكت لين يروح ضحية — ﮼عالية 🙆🏻‍♀️🇸🇦 (@Al_ka30) August 13, 2020

وتثير حوادث وجرائم العنف الأسري ضد النساء والأطفال تعاطفًا كبيرًا في المملكة، وبينما تتابع فرق حماية حكومية تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بلاغات الضحايا تواجه مراكز الحماية انتقادات واتهامات بالتهاون بتوفير حماية لمن يستنجدون بها.