إعلان تدليك يكشف بالصدفة عصابة خطيرة في دبي وينقذ بريطانيا محتجزا

أنقذ رجل هندي في دبي، وهو ضحية عصابة متخصصة في استدراج الضحايا بإعلانات مساج مغرية، ضحية أخرى، بعد أن شاهد مصادفة الإعلان ذاته للعصابة نفسها، فأبلغ الشرطة.

ووفق صحيفة ”ذا ناشونال“ المحلية الناطقة بالإنجليزية، أبلغ الهندي الشرطة عن العصابة المكونة من 6 نيجيريين، حين شاهد إعلانًا لها، حيث سبق واعتدت عليه سابقًا وسرقته بالإكراه، وقامت بهتك عرضه بتصويره عاريًا لغرض ابتزازه.

وتحركت الشرطة إلى مقر العصابة على الفور، لكنها واجهت مقاومة عنيفة من أفرادها، أثناء محاولتهم القبض عليهم، وهاجموا رجال الشرطة، ولكموا أحدهم في عينه.

وأثناء السيطرة عليهم، هربت امرأة من بينهم، حيث قفزت من الشرفة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وتم العثور على الضحية الجديد، وهو بريطاني، وقد تم احتجازه في الحمام.

وقال الضحية البريطاني: إن ”العصابة استدرجته من خلال إعلان تدليك، ولكن بعد وصوله إلى شقة العصابة، تعرض للاعتداء والسرقة، ثم قاموا باحتجازه في الحمام“.

وأضاف أن المتهمين سرقوا مبلغ 1800 درهم منه (قرابة 500 دولار) وهاتف آيفون.

وتم القبض على 4 متهمين، بعد وفاة المرأة المتورطة معهم، فيما كشفت صرخات الخامس، والذي أصيب بكسر أثناء قفزه إلى سرداب المبنى، موقعه، فتم ضبطه كذلك.

وكشفت التحقيقات، أن العصابة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 22 و37 عامًا، كانت تقدم عروضا لجلسات تدليك مغرية، لاستدراج الضحايا.