الإعدام شنقا لقاتل زوجته وأبنائه الـ4 أثناء نومهم في مصر‎

قضت محكمة جنايات الفيوم في مصر، يوم الخميس بالإعدام شنقا للمتهم بقتل زوجته وأطفاله الأربعة، داخل شقة الزوجية بواسطة ساطور.

تعود التفاصيل الوقعة إلى شهر يوليو/ تموز من العام الماضي عندما أقدم زوج مصري، على قتل زوجته وأبنائهما الأربعة، داخل شقتهما بمحافظة الفيوم بصعيد مصر.

ووفقا للتحريات الأمنية، فإن المتهم يدعى خالد فرجاني يبلغ من العمر 38 عاما، ويعمل مدرسا للغة الإنجليزية بمعهد الفتيات الأزهري بمنطقة الحريشي بمركز الفيوم ومقيم بمنطقة دلة، أقدم على المذبحة الأسرية، بقتل زوجته وأبنائه الأربعة مستغلا نومهم، وأمسك الساطور وضرب كل منهم على رأسه، وأودى بحياتهم في الحال.

وأشارت التحقيقات آنذاك إلى أن الزوج أقدم على قتل زوجته ”كريمة .ج.ر“ 34 سنة، وأطفاله أ.خ 13 سنة، وآ.خ 8 سنوات، ومنة خالد 4 سنوات وت .خ ”سنه ونصف“، بسبب تهديدات تلقاها من شركاء له باغتصاب زوجته وقتل أطفاله بعد خلافات بينهم على التنقيب عن الآثار بأحد المنازل.

وكانت الجهات الأمنية في مصر قد تلقت إخطارا يفيد بمقتل ربة منزل وأبنائها الأربعة ببرج سكني بمحافظة الفيوم، لتنتقل على الفور إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على 5 جثث لسيدة و4 أطفال بأعمار متفاوتة.

وكشفت السلطات الأمنية وقتها تفاصيل المذبحة العائلية التي ارتكبها الجاني، ويعمل معلما، مستغلا استغراق أسرته في النوم، وأمسك ساطورا وقطع جسد زوجته وأبنائه الأربعة، في مركز الفيوم.

وكانت التحريات التي جرت بمعرفة إدارة البحث الجنائي في الفيوم، أوضحت أنه بعد ارتكاب الجريمة، اتجه المدرس إلى مركز شرطة الفيوم وسلم نفسه، واعترف لرئيس المباحث بأنه قتل زوجته وأولاده الأربعة.

جدير بالذكر أن المحكمة قررت إحالة أوراق القضية للمفتي في جلستها الماضية وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، والذي قضت فيه بإعدام الجاني شنقا.