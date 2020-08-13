الكويت.. القبض على 6 مواطنين بتهمة تهريب مخدرات (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على شبكة، تقوم بإدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان عبر حسابها على ”تويتر“، أنها تلقت معلومات بوجود شبكة تعمل على إدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد عن طريق إحدى المنافذ الحدودية والقيام بتوزيعها وترويجها داخل الكويت.

ضبط شبكة مكونه من 6 مواطنين تقوم بإدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى البلاد pic.twitter.com/522MDm0L3c — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 12, 2020

وأشارت إلى أن الأجهزة المعنية أجرت التحريات المكثفة وتوصلت إلى أفراد الشبكة، حيث تبين أنهم 6 كويتيين، وجرى ضبطهم.

وقالت إنها عثرت بحوزتهم على ”200 ألف حبة من الكبتاغون، و30 غراما من الحشيش، وسلاح كلاشينكوف، وذخيرة ومخزني كلاشينكوف، وسلاح وذخيرة شوزن، ومسدس، ومبلغ مالي، قدره 7630 دينارا“.

ضبط شبكة مكونه من 6 مواطنين تقوم بإدخال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الى البلاد pic.twitter.com/j2p4PbY4Cw — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 12, 2020

وأحالت الشبكة إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.