طفل نيجيري يعيش عامين على بقايا الأعلاف وروث الماشية

عثر على طفل نيجيري يبلغ من العمر 10 أعوام داخل حظيرة حيوانات متهالكة، بينما يعيش والده وزوجته وإخوته في منزل مريح على بعد خطوات.

وأفادت التقارير، بأن جبرين عليو، الصبي الذي يعيش في منطقة باداريا في ولاية كيبي النيجيرية قيد بالسلاسل في عمود خشبي وترك ليأكل بقايا أعلاف الماعز وبرازه لمدة عامين.

وسرعان ما أنقذه محامو حقوق الإنسان بعد بلاغ، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “ بي بي سي“.

وقال حمزة عطاهيرو، المسؤول في حقوق الإنسان إن عائلة الصبي كانت تعيش داخل المنزل بينما كان يعيش هو داخل خظيرة قذرة في الخارج، إذ قيل إن والدته توفيت قبل عامين.

وأضاف حمزة، أن جبرين حاليا في العناية المركزة فيما ألقي القبض على والده وزوجته.

وقال المتحدث باسم فريق الإنقاذ، إن الاعتقالات تمت بعد العثور على الصبي يوم الأحد.

وذكر شقيق جبرين الأكبر، أن جبرين مصاب بالصرع وكانوا يقيدونه بالسلاسل خلال ساعات النهار لمنعه من الهرب.

وأمر حاكم ولاية كيبي أبو بكر باغودو بالتحقيق الكامل في هذه الواقعة.

وفي صور التقطت بمكان الحادث لجبرين يبدو فيها هزيلا للغاية، وعاريا باستثناء سترة برتقالية اللون كان يرتديها.