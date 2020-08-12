12 أغسطس

ضبط طبيبة تجميل من دون مؤهلات علمية في السعودية‎

ضبط طبيبة تجميل من دون مؤهلات علمية...

فاجأت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل السعودية، سكان المنطقة، بإعلانها عن ضبط مقيمة عربية تعمل طبيبة تجميل في مركز طبي خاص دون أن تحمل مؤهلات معتمدة لعملها

المصدر: الرياض- إرم نيوز

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فاجأت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل السعودية، سكان المنطقة، بإعلانها عن ضبط مقيمة عربية تعمل طبيبة تجميل في مركز طبي خاص دون أن تحمل مؤهلات معتمدة لعملها ذاك.

وقالت المديرية عبر تويتر، إنها ضبطت مقيمة عربية دون أن تذكر جنسيتها بالضبط، تمارس مهنة الطب بشكل مخالف كطبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة بأحد المنشآت الصحية الخاصة.

وأضافت أنها قامت بتحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.

ولم تكشف صحة حائل، عن اسم طبيبة التجميل المزيفة، ولا المركز الطبي الذي تعمل به، وما إذا كانت تمتلك أي شهادة علمية تؤهلها للعمل في القطاع الصحي.

ووجد إعلان صحة حائل، صدى واسعا وسط مطالب من الأهالي بالكشف عن هوية الطبيبة المزيفة خشية أن يكونوا قد خضعوا للعلاج تحت إشرافها.

 

وتستضيف السعودية نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ويتم بين فترة وأخرى ضبط مزورين ومنتحلين بينهم، لا سيما حملة الشهادات الطبية والهندسية المزورة.