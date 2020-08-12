ضبط طبيبة تجميل من دون مؤهلات علمية في السعودية‎

فاجأت مديرية الشؤون الصحية في منطقة حائل السعودية، سكان المنطقة، بإعلانها عن ضبط مقيمة عربية تعمل طبيبة تجميل في مركز طبي خاص دون أن تحمل مؤهلات معتمدة لعملها ذاك.

وقالت المديرية عبر تويتر، إنها ضبطت مقيمة عربية دون أن تذكر جنسيتها بالضبط، تمارس مهنة الطب بشكل مخالف كطبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة بأحد المنشآت الصحية الخاصة.

وأضافت أنها قامت بتحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.

ولم تكشف صحة حائل، عن اسم طبيبة التجميل المزيفة، ولا المركز الطبي الذي تعمل به، وما إذا كانت تمتلك أي شهادة علمية تؤهلها للعمل في القطاع الصحي.

#صحة_حائل تضبط مقيمة عربية تمارس مهنة الطب بشكل مخالف كطبيبة تجميل بلا مؤهلات معتمدة بأحد المنشآت الصحية الخاصة، وقد تم تحويل المخالفة لجهة الاختصاص للتحقيق وإصدار العقوبات المستحقة حسب النظام.#ادارة_الالتزام pic.twitter.com/13aRkhpC2o — صـ ـحـ ـة حـ ـائـ ـل (@hailhealth) August 11, 2020

ووجد إعلان صحة حائل، صدى واسعا وسط مطالب من الأهالي بالكشف عن هوية الطبيبة المزيفة خشية أن يكونوا قد خضعوا للعلاج تحت إشرافها.

كيف قدرت وتجرأت تعملها ؟! كم لها تشتغل كذا ؟! ومين ضحاياها وكيف حالهم الآن ؟! وماهي العقوبة ؟! "عبيد الفلوس اضربوهم بيدٍ من حديد " — ☕️🎵 (@fozmubarak777) August 11, 2020

اي مستوصف. ؟؟؟. وجع يوجعها — han9 (@HANEEN980) August 11, 2020

وتستضيف السعودية نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، ويتم بين فترة وأخرى ضبط مزورين ومنتحلين بينهم، لا سيما حملة الشهادات الطبية والهندسية المزورة.