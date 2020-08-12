عائلة الممرض السعودي عبدالكريم المطيري تكشف تفاصيل الجريمة المؤثرة

كشف أحد أفراد عائلة الممرض السعودي، عبدالكريم المطيري، الذي قُتل على يد مريض نفسي خلال تقديم العلاج له في منزله، تفاصيل جديدة عن الجريمة المؤثرة التي أثارت موجة حزن وتعاطف واسعة مع عائلة الشاب القتيل في المملكة.

ونقلت قناة ”العربية“ عن ابن عم الممرض الراحل، قوله، إن الممرض المطيري في الـ 28 عاماً من عمره، وهو أب لثلاث بنات صغيرات، وقد تفاجئت عائلته بمقتله عند إبلاغها بالخبر من قبل المستشفى الذي نقل إليه القتيل.

وكشف قريب الممرض، أن عبد الكريم قام بالاتصال بوالد المريض النفسي، لكي يوصله إلى منزله، لتقديم علاج مجدول لابنه المريض، لكن الوالد أبلغه بعدم تواجده في المنزل، وأن ابنه المريض في المنزل بمفرده، وبإمكانه تقديم الجرعة العلاجية له.

وأضاف المطيري، أن المريض داهم ابن عمه الممرض فور دخوله المنزل، ووجه له طعنات أودت بحياته.

كما قال إن المريض النفسي أدلى في تصريحاته للشرطة عقب الجريمة، أنه مبيت النية لقتل عبد الرحمن من شهر، مضيفاً ”ومن أقواله يتضح أنه يدرك ما يقول“، مطالباً بضرورة أن يكون هناك كادر طبي مع الممرض، الذي يتابع مثل هذه الحالات خلال زيارته للمرضى خلال الطب المنزلي، لحمايتهم من الإيذاء.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في المملكة فور إعلان مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عن مقتل الممرض المطيري، الإثنين، حيث اعتبر البعض مقتل الممرض دليلاً على غياب الإجراءات الاحترازية التي تتضمن سلامة الفرق الطبية التي تعالج المرضى النفسيين، فيما وصف كثيرون الراحل بـ ”الشهيد“.