الكويت ..بلاغ من متهم بقضية الصندوق السيادي الماليزي ضد "القبس"

تقدّم الشاب الكويتي حمد علي الوزان، المتهم الثاني في قضية شبهات الفساد الشهيرة والمعروفة إعلاميا باسم ”الصندوق السيادي الماليزي”، ببلاغ إلى النيابة العامة ضد صحيفة ”القبس“ الكويتية، التي ساهمت بكشف تفاصيل دقيقة عن القضية ونشر التحقيقات بشأنها.

ووفقا للصحيفة المقدم ضدها البلاغ، فإن المتهم الوزان ادعى أن موقع الصحيفة الإلكتروني نشر مقالات تمس بكرامته وتخالف قانون المطبوعات والنشر.

وبادرت صحيفة ”القبس“ منذ بداية الكشف عن القضية منذ قرابة 3 أشهر، بنشر تقارير عنها وعن المتهمين فيها بعد جمع المعلومات عنهم ومن ضمنهم المتهم الوزان، الذي تم وصفه بتقارير إعلامية منقولة عن صحف عالمية بـ ”الداهية“.

وقالت تقارير إن ”الوزان أصبح وكيل أعمال المموِّل الماليزي جولو، وهمزة وصل بينه وبين الشيخ صباح جابر المبارك، المتهم الأول في القضية“.

وأثيرت قضية ”الصندوق السيادي الماليزي“ من قبل نواب ومتابعين في أيار/مايو الماضي، إذ تمت الإشارة إلى تورط شخصيات كويتية ومؤسسات في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد، ليتم على إثر ذلك تكليف جهات رقابية رسميا بفحص ومراجعة المعاملات المرتبطة بالقضية للوقوف على حقيقتها.

وتم بوقت سابق حجز 3 من المتهمين في القضية، وهم: الشيخ صباح المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك، وحمد الوزان، والمحامي سعود عبد المحسن، للتحقيق معهم، ليتم بعدها بأيام قليلة إخلاء سبيلهم جميعا بكفالة مالية.

ومتابعةً للقضية، أعلن مجلس الأمة في جلسته يوم الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 3 نواب للتحقيق في القضية على أن تقدم تقريرها خلال شهرين.

وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي، نقلته صحيفة ”القبس“، كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية والمموِّل الماليزي جولو، الذي يقول الادعاء الماليزي: إنه ”مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي“.

وذكر التقرير أنه تم تحويل الكثير من الأموال لجولو، عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية في العام 2016.